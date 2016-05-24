Держбюджет отримав майже 2,4 мільярда гривень і $270 мільйонів від продажу облігацій

Міністерство фінансів України сьогодні, 24 травня, на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,395 мільярда гривень і 271,066 мільйона доларів.

Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій терміном обігу 2 роки з середньозваженою дохідністю 17,3% річних, валютні – паперів терміном обігу півтора року з середньозваженою дохідністю 7,52% річних.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у другому кварталі 2016 року планує на ОВДП-аукціонах розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, 2 і 3 роки, а також валютних облігацій терміном обігу 1,5 і 2 роки.

Станом на 24 травня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу склав 542,072 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку України знаходяться держпапери на суму 379,942 мільярда гривень, або 70% їх загального обсягу.