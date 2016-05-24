Агенція Reuters повідомляє з посиланням на джерела у фінансових колах, що Росія продала єврооблігацій на 1,75 мільярда доларів на десятирічний період з прибутковістю 4,75%, передає Радіо Свобода.

За повідомленням джерел, 1,3 мільярда з цієї суми – це гроші інвесторів з Європи, США та Азії.

Росія розпочала продаж євробондів 23 травня, потім продовжила це на день у надії залучити інвесторів з Азії.

Деякі західні банки заявили, що не брали участі у зв’язку з занепокоєнням через запроваджені проти Росії санкції.

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Згодом, прес-служба міністерства фінансів Росії випустила повідомлення, яке підтвердило успішне розміщення євробондів. Згідно із повідомленням російського Мінфіну, об'єм розміщення склав $1,75 млрд, дохідність — 4,75% річних, загальний обсяг книги заявок становив близьно $7 млрд.

Відзначається, що продаж євробондів відбувся вперше після того, як країни Заходу запровадили проти Росії низку санкцій через анексію Криму на підтримку бойовиків на українському Донбасі.