Міненерговугілля має намір приватизувати 15 держшахт, 11 - ліквідувати

Міністерство енергетики і вугільної промисловості має намір ліквідувати 11 державних шахт і ще 15 підготувати до приватизації, повідомив глава відомства Ігор Насалик у ході презентації на енергетичному конгресі проекту плану дій міністерства.

"11 шахт піде на ліквідацію. 15 шахт ми відібрали і плануємо вивести їх на нульову рентабельність або прибутковість, щоб запропонувати на приватизацію", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що 7 перспективних шахт міністерство має намір залишити у державній власності.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Насалика, виведення державних шахт на беззбитковість може зайняти 6-10 місяців.

31 березня Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроект, згідно з яким 350 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених для Міненерговугілля, будуть спрямовані не на реструктуризацію державних вугільних підприємств, а на їх підтримку.

12 травня 2016 року Насалик заявив, що Туреччина зацікавлена в приватизації українських шахт і готова інвестувати у розвиток вугільної галузі України.

13 травня Міненерговугілля закликав парламент внести зміни до державного бюджету на 2016 рік та передбачити виділення коштів на програму реструктуризації шахтного господарства, а саме - закриття збиткових шахт, виплату зарплат шахтарям та адаптацію звільнених працівників у зв'язку з ліквідацією низки вугільних підприємств.