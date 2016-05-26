Суд не дозволив компанії Фірташа заарештувати майно ОПЗ

Южний міський суд Одеської області залишив без розгляду позов працює в інтересах бізнесмена Дмитра Фірташа компанії Ostchem Holding Limited про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу про заборону на відчуження необоротних активів Одеського припортового заводу в рамках розгляду справи по заборгованості підприємства перед позивачем у розмірі 193 мільйони доларів за поставки газу в 2013-2014 роках.

Про це йдеться в рішенні суду від 18 травня 2016 року.

Згідно з документом, відмова в розгляді позову пояснюється неналежним оформленням відповідної заяви. Крім того, позивач просив суд заарештувати майно Одеського припортового заводу.

"У заяві представник Ostchem Holding Limited просить суд заарештувати майно, але при цьому не визначає, яке саме майно потрібно заарештувати... у зв'язку з цим суд не має правових підстав для задоволення зазначеної вимоги", - йдеться у рішенні.

Позивач має право оскаржити рішення суду.

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Як повідомляв УНІАН, глава парламентського комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук 18 травня заявив про фіктивності боргу приватизується Одеського припортового заводу перед компанією Оstchem і висловив намір подати відповідну заяву в Генеральну прокуратуру з метою розслідувати формування заборгованості.

Він додав, що погашення даної заборгованості в будь-якому вигляді є злочином, так як вона сформована фіктивно за рахунок зловживань посадовими особами режиму колишнього президента Віктора Януковича.

Раніше, 31 березня, Стокгольмський арбітраж задовольнив клопотання компанії Ostchem по даному боргу і заборонив ОПЗ до 31 серпня 2016 року відчужувати будь-яким чином свої необоротні активи.

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При цьому глава ФДМУ Ігор Білоус повідомив, що рішення Стокгольмського арбітражу не вплине на процес продажу підприємства, яке заплановане на липень цього року, так як в ньому сказано про невтручання представника арбітражу в приватизаційний процес.

Одеський припортовий завод (Южне, Одеська область) – другий за розміром виробник аміаку та карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування та перевантаження аміаку.