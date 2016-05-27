Надходження до держбюджету від малої приватизації зросли майже в 6 разів

Надходження до державного бюджету України від малої приватизації в 1-му кварталі 2016 року зросли в 5,8 разів порівняно з аналогічним показником 2015 року і становили 25,4 млн грн, йдеться у звіті Фонду державного майна.

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Також відомство перерахувало до держбюджету 1,6 млн грн від продажу землі несільськогосподарського призначення.

Всього в 2016 році Фонд держмайна планує спрямувати до бюджету від малої приватизації 101,8 млн грн, зокрема, майже 10 млн грн від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Як повідомляв УНІАН, надходження до держбюджету від малої приватизації в 2015 році зросли на 93,6% порівняно з 2014 роком і стновили 45,5 млн грн.

Згідно із Законом «Про приватизацію невеликих державних підприємств» об'єктами малої приватизації є: юридичні особи, середня кількість працівників яких не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації не більш як 70 млн грн; об'єкти незавершеного будівництва, у тому числі з земельними ділянками; об'єкти соціально-культурного призначення.