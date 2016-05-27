Гройсман: потрібно змінювати систему "хто кого знає і хто чия людина, той і буде призначений"

Кабінет міністрів України продовжить практику публічного конкурсного відбору голів державних компаній і проведе публічну приватизацію.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками бізнесу в Києві.

«Держкомпанії є тим місцем, де є тіньовий інтерес, де є корупція, де є годівниця для різних корупційних та олігархічних груп. Наше завдання – провести прозору приватизацію, щоб кожен з вас (бізнесменів – УНІАН) міг прийти й інвестувати туди, куди вважає за необхідне. Перший крок, який ми робимо, – оголосили публічний аукціон на Одеський припортовий завод», – сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, другою складовою реформи управління державною власністю є призначення якісного менеджменту держкомпаній.

«Друга позиція – це позиція менеджменту державних підприємств. Я думаю, ви знаєте, що в Україні, на жаль, працює система «хто кого знає і хто чия людина, той і буде призначений». Це необхідно змінювати - через механізми абсолютно прозорого конкурсу приводити професійний менеджмент», – сказав глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Мінекономрозвитку оголосило кадрові конкурси щодо перших шести найбільших держкомпаній: «Центренерго», «Укренерго», «Укрпошта», «Укрспирт», «Укрзалізниця» та «Електроважмаш». Номінаційний комітет при Мінекономрозвитку відібрав трьох переможців конкурсів і рекомендував призначити поляка Войцеха Бальчуна на посаду глави «Укрзалізниці», Жана-Андре Барбозу - на посаду голови держхолдингу «Електроважмашу» та Ігоря Смілянського - на посаду голови «Укрпошти». 20 квітня Кабмін затвердив рішення Номінаційного комітету і призначив на посади Бальчуна і Смілянського.

Кабінет міністрів 18 травня затвердив умови приватизації 99,6% акцій одного з найбільших в Україні виробників хімічної продукції - Одеського припортового заводу (ОПЗ) зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 млрд грн.