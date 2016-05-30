Трьом біржам дозволили проводити публічні розміщення облігацій міжнародних фінорганізацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за результатами конкурсу вибрала трьох найбільших українських організаторів торгів ПФТС, «Перспектива» та Українська біржа – майданчиками для проведення публічних розміщень облігацій міжнародних фінансових організацій (МФО).

Про це повідомила прес-служба регулятора.

В комісії зазначили, що заявки на участь в конкурсі подали тільки дані три біржі.

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«Кожна з фондових бірж, які визнані переможцями конкурсу, відповідають встановленим критеріям та можуть здійснювати розміщення облігацій МФО», - цитує прес-служба директора департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж НКЦПФР Ірину Устенко.

За її словами, які саме організатори торгів будуть відібрані МФО для розміщення своїх облігацій, залежить від запропонованих цими біржами умов.

Протягом 10 днів комісія повинна прийняти рішення про включення бірж в список організаторів торгів, які можуть розміщувати облігації МФО.

Довідка УНІАН. Міжнародні фінансові організації отримали право випускати гривневі облігації з 2013 року після внесення відповідних змін до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок».

Згідно із законом, облігації МФО можуть розміщуватися тільки на тих біржах, які відібрала Нацкомісія з цінних паперів за результатами конкурсу.

Брати участь у конкурсі могли фондові біржі, які мають ліцензію на діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів України. Головою конкурсної комісії є член НКЦПФР Дмитро Тарабакін.