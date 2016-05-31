Рада відмовилася виключити три держпідприємства з переліку таких, що не підлягають приватизації

Верховна Рада України відмовилася виключити з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, три державних підприємства, які не здійснюють господарську діяльність «Дніпровибухпром», Науково-дослідний інститут енергетики «Укрдіпрогазоочистка» і держпідприємство з впровадження та налагодження електронних вимірювань «Укренергоналадкавимірювання».

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Зокрема, законопроект №4225, яким пропонувалося виключити вищезазначені підприємства з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, підтримали лише 222 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект у Раді, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що ці три держпідприємства не ведуть господарську діяльність або перебувають у стані ліквідації протягом багатьох років.

За його словами, маючи малу кількість активів, підприємства витягають з бюджету значні суми коштів на підтримку роботи і виплату зарплат співробітникам.

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«Нам зараз потрібно кожну копійку для бюджету економити», - підкреслював до голосування Насалик.

Раніше повідомлялося, що наприкінці 2015 року держпідприємства «Дніпровибухпром», Науково-дослідний інститут енергетики «Укрдіпрогазоочистка» і держпідприємство з впровадження та налагодження електронних вимірювань «Укренергоналадкавимірювання» також пропонували виключити з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, законопроектом № 3469, проте цей документ не був підтриманий парламентом.