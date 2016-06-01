Українська біржа скоротила кількість емітентів в індексному кошику

Українська біржа виключила з індексу акцій українських емітентів UX 2 компанії: «Азовсталь» та Авдіївський коксохімічний завод, скоротивши таким чином кількість цінних паперів в кошику до 5 з 7.

Про це повідомила прес-служба біржі з посиланням на рішення індексного комітету.

Причиною виключення є перетворення даних компаній в приватні акціонерні товариства з публічних.

В організаторі торгів підкреслили, що нові параметри індексу набудуть чинності 16 червня 2016 року. Індекс буде включати акції «Райффайзен Банку Аваль», «Мотор Січі», «Центренерго», «Укрнафти», «Донбасенерго».

Крім того, індексний комітет вніс акції «Укртелекому», MHP S. A., «Турбоатома» і Крюківського вагонобудівного заводу в список очікування на включення до індексного кошика.

Як повідомляв УНІАН, у березні Українська біржа виключила з індексу акцій українських емітентів UX 3 компанії: Алчевський металургійний комбінат, Єнакіївський металургійний завод, Крюківський вагонобудівний завод.