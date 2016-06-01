Японський SoftBank продасть акції Alibaba на $8 мільярдів

Японський банк SoftBank має намір продати пакет акцій китайського інтернет-ритейлера Alibaba, який оцінюється в 7,9 мільярда доларів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Financial Times.

"Згідно з умовами угоди, SoftBank продасть пакет акцій Alibaba на суму в 2 мільярди доларів інтернет-холдингу, пакет на суму 400 мільйонів доларів в компанії Alibaba Partnership і пакет акцій на суму в 500 мільйонів доларів — великому суверенному фонду. Крім того, банк заснує траст, в якому будуть розміщені акції Alibaba на суму 5 мільярдів доларів, які згодом планується конвертувати в американські депозитарні розписки та вивести на відкритий ринок", - йдеться в повідомленні.

Як уточнює видання, SoftBank при цьому залишиться найбільшим утримувачем акцій Alibaba. Його частка в ретейлере скоротиться з 32,2 до 28 відсотків.

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За інформацією FT, отримані від продажу кошти SoftBank направить на погашення боргів. Вартість всього належного банку пакета акцій Alibaba оцінюється в 65 мільярдів доларів.

26 травня засновник Alibaba Group Джек Ма запропонував побудувати безкоштовну електронну дорогу для підприємців, яка поєднала б Азію, Європу і США.

Китайський гігант у сфері електронної комерції Alibaba було засновано 1999 року. У вересні 2015 року ритейлер провів первинне публічне розміщення акцій (IPO) на біржі, в результаті якого залучив близько 25 мільярдів доларів.