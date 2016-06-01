Приватизація і концесія портів є єдиним шляхом розвитку морської галузі – Мінінфраструктури

Потенційні приватизація та концесія морських торговельних портів України є єдиним реальним шляхом розвитку морської галузі країни. Таку думку висловив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ході зустрічі із заступником міністра інфраструктури, транспорту та доріг Греції Маріанною Крісовелоні, яка відбулася 1 червня в Одесі, передає прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"Приватизація і концесія портів є єдиним можливим шляхом розвитку морської галузі. За словами міністра інфраструктури України, реформа морської галузі є одним з пріоритетів діяльності уряду", - сказано в повідомленні.

Так, за словами Омеляна, реформа морської галузі передбачає реорганізацію існуючої Адміністрації морських портів України та створення Морської адміністрації.

"Ключові завдання: створення Морської адміністрації, яка буде незалежною від політичних і лобістських дій структурою і відстоюватиме інтереси галузі та її працівників. Друге завдання - реформування Адміністрації морських портів України, яка має стати мобільною ефективною структурою. Третє завдання: підвищення конкурентоспроможності українських портів в Чорноморському басейні", - цитує прес-служба Омеляна.

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Як повідомляв УНІАН, 22 січня Фонд державного майна України повідомив про намір до 2016 року підготувати до продажу 13 державних портових операторів, що знаходяться у відомстві Міністерства інфраструктури, після виключення їх зі списку не підлягають приватизації компаній.

На думку керівництва Міністерства інфраструктури, стратегічне майно морських торговельних портів України необхідно залишити у власності держави, тоді як інше майно може бути передано в концесію або на приватизацію.

Разом з тим глава ФДМУ Ігор Білоус зазначав, що найефективнішою формою управління морськими портами є концесія. За його словами, морські порти - це ліквідна державна власність, яку не треба продавати, але можна залучати професійних глобальних операторів на умовах концесії для професійного управління нею.