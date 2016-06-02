ЄБРР і МВФ рекомендують Кабміну знизити стартову ціну Одеського припортового заводу - Reuters

Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з Міжнародним валютним фондом рекомендували уряду України зменшити стартову ціну виставленого на продаж Одеського припортового заводу - одного з найбільших хімічних виробництв країни.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на листа, підписаного главами представництв ЄБРР Франсісом Маліжем і МВФ - Жеромом Ваше на ім'я прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

За інформацією Reuters, глави представництв назвали «завищеною» ціну в 500 млн дол. за 99,6% акцій ОПЗ.

"Ми побоюємося, що багато відомих міжнародних інвесторів можуть просто вирішити навіть не розглядати можливість своєї участі, - цитує листа агентство Reuters. - Такий розвиток подій несприятливо позначиться на довірі іноземних інвесторів у наступному раунді приватизації заводу і в цілому зіпсує імідж України та її потенційну привабливість для прямих іноземних інвестицій".

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Як повідомляв УНІАН, у середині травня Кабінет міністрів затвердив умови приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 млрд грн (близько 500 млн дол.). За словами голови Фонду державного майна України Ігоря Білоуса, така ціна була сформована за результатами незалежної оцінки пакета акцій та затверджена конкурсною комісією з приватизації заводу. Основними потенційними покупцями держпакета акцій ОПЗ називають норвезьку компанію Yara, американські ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польську Ciech. Аукціон, як очікується, відбудеться наприкінці липня.

Водночас раніше представник ЄБРР Франсіс Маліж зазначав, що ЄБРР може взяти участь у приватизації і претендувати на частку в 15-25% підприємства.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.