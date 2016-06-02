У ФДМУ відповіли на рекомендації кредиторів щодо зниження стартової ціни ОПЗ

Рекомендації ключових кредиторів України - Міжнародного валютного фонду та Європейського банку реконструкції і розвитку - щодо зниження стартової ціни 99,6% акцій великого хімічного підприємства Одеського припортового заводу (ОПЗ), яка становить 13,175 млрд грн (близько 521 млн дол.), не вплинуть на його приватизацію.

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Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-служба Фонду державного майна України (ФДМУ).

«Приватизація відбувається відповідно до законодавства, тому заяви наших партнерів зірвати її не можуть», - зазначила прес-служба, додавши, що в Україні передбачено персональну кримінальну відповідальність за заниження стартової ціни об'єкта приватизації.

У ФДМ додали, що встановлена ціна є виваженою і збалансованою, а переглянути ціну в найкоротші терміни неможливо.

«Для цього потрібно заново провести оцінку й аудит – з урахуванням даних і прогнозів на поточний момент, що потребуватиме кількох місяців і величезних повторних витрат», - повідомили у фонді.

Також у відомстві нагадали, що ціна була визначена прозоро, відповідно до законодавства і затверджена на всіх рівнях. Незалежний оцінювач провів оцінку одночасно за трьома методами і отримав три суми (з вирахуванням господарського боргу): за дохідним методом - 523 млн дол., майновим - 506 млн дол., порівняльним - 527 млн дол.

За інформацією прес-служби, оцінювач вирішив для розрахунку підсумкового значення стартової ціни держпакету акцій ОПЗ використати дані дохідного методу.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з Міжнародним валютним фондом у відповідному листі рекомендували уряду України зменшити стартову ціну виставленого на продаж Одеського припортового заводу.

У листі зазначено, що багато відомих міжнародних інвесторів можуть вирішити не розглядати можливість своєї участі в приватизації ОПЗ через високу стартову ціну.

В середині травня Кабінет міністрів затвердив умови приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 млрд грн. За словами голови Фонду держмайна України Ігоря Білоуса, така ціна була сформована за результатами незалежної оцінки пакета акцій та затверджена конкурсною комісією з приватизації заводу. Основними потенційними покупцями держпакета акцій ОПЗ називають норвезьку компанію Yara, американські ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польську Ciech. Аукціон, як очікується, відбудеться наприкінці липня.

Водночас раніше представник ЄБРР Франсіс Маліж зазначав, що ЄБРР може взяти участь у приватизації і претендувати на частку в 15-25% підприємства.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.