Рада включила "Укрзалізницю" до списку заборонених до приватизації об'єктів

Верховна Рада включила Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» («Укрзалізниця»), створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, до списку заборонених до приватизації підприємств у рамках проведення корпоратизації компанії.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідний урядовий закон №4594 «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» підтримали 250 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою закону є збереження 100% акцій «Укрзалізниці» у державній власності і гарантування економічної безпеки країни.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури Володимир Омелян не раз зазначав, що Кабінет міністрів не має наміру приватизувати «Укрзалізницю». При цьому він повідомляв, що потенційно розглядати меться лише продаж непрофільних активів держкомпанії.