Рада ухвалила пропозиції президента до закону про управління державними підприємствами

Верховна Рада прийняла повернутий з правками президента України Петра Порошенка закон, який передбачає створення при державних і комунальних підприємствах незалежних наглядових рад та проведення щорічного аудиту цих підприємств.

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За ухвалення відповідного закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності» проголосували 289 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представник президента в парламенті Артур Герасимов повідомив, доповідаючи щодо законопроекту, що ухвалений раніше парламентом закон передбачає, що підприємства, контрольний пакет акцій яких належить державі або місцевим органам влади, зобов'язані публікувати інформацію про свою діяльність. Йдеться як про звітність, так і укладені договори. За словами Герасимова, це створює нерівні умови для ведення господарської діяльності щодо держпідприємств.

Також він зазначив, що не можна вимагати оприлюднювати подібну інформацію від підприємств оборонної промисловості. Тому президент запропонував виключити зобов'язання підприємств щодо публікації цих договорів. Також змінюється порядок діяльності наглядових рад підприємств оборонного комплексу, яка здійснюватиметься відповідно до закону «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі».

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Як зазначається у пояснювальній записці, пропонується встановити, що наглядова рада державного або комунального унітарного підприємства контролює і регулює діяльність керівника підприємства з метою захисту прав держави. Зокрема, в державних та комунальних підприємствах, а також господарських товариствах, у статутних капіталах яких частка держави перевищує 50 відсотків, можуть бути створені наглядові ради. Порядок їх створення визначає Кабінет міністрів, крім підприємств оборонного комплексу. Також пропонується встановити вимогу обов'язкового оприлюднення держкомпаніями і комунальними підприємствами фінансової звітності.

Як повідомляв УНІАН, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, який відстоював прийняття цього законопроекту, називав стан державних підприємств, їх управління і результати діяльності «ганебними».

Верховна Рада ухвалила урядовий закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності» 18 лютого поточного року, однак президент відмовився його підписати.