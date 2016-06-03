Кабмін опублікував умови приватизації Одеського припортового заводу

Кабінет міністрів України опублікував умови приватизації 99,6% акцій одного з найбільших виробників хімічної продукції – Одеського припортового заводу, початкова ціна якого становить 13,175 млрд грн (близько 523 млн дол.).

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Відповідне розпорядження №386 опубліковано в офіційному виданні уряду «Урядовий кур'єр», у зв'язку з чим воно набуло чинності.

У документі зазначено, що в аукціоні можуть взяти участь не менше 2 покупців, один з яких повинен бути нерезидентом. У разі подання інвесторами менше двох заявок або відсутності заявок від нерезидентів, конкурс буде припинений.

Згідно з умовами, покупець повинен буде зберегти профіль діяльності заводу, своєчасно сплачувати до бюджету податки і збори, митні платежі. Також інвестор повинен буде до 1 квітня 2017 року розробити програму впровадження прогресивних технологій у виробництво хімічної продукції на заводі, яку зобов'язаний буде реалізувати до 2021 року.

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Крім того, покупець протягом 3 місяців після продажу направить до держбюджету дивіденди з пакету акцій заводу за 2015 рік і частину 2016 року, поки держава володіла заводом, відповідно до нормативу, затвердженого Кабінетом міністрів.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня Кабмін затвердив умови приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 млрд грн. За словами голови Фонду держмайна України Ігоря Білоуса, така ціна була сформована за результатами незалежної оцінки пакета акцій та затверджена конкурсною комісією з приватизації заводу.

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Основними потенційними покупцями держпакета акцій ОПЗ називають норвезьку компанію Yara, американські ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польську Ciech. Аукціон, як очікується, відбудеться в 20-х числах липня.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.