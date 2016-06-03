Ліквідність "Приватбанку" є достатньою - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що ліквідність найбільшого в Україні "Приватбанку" є достатньою, і стан справ у банку є, в тому числі, предметом переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Про це Порошенко сказав в ході прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання про те, для чого він зустрічався з одним із засновників "Приватбанку" Ігорем Коломойським.

"Жодних загроз існуванню банку не існує, ліквідність у банку достатня", - сказав Порошенко.

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Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано по 45% капіталу банку.

Міжнародна банківська група "ПриватБанк" обслуговує понад 22 мільйонів корпоративних і роздрібних клієнтів в 10 країнах світу.

Національний банк України здійснює постійний моніторинг діяльності "Приватбанку" в цілому і контроль за виконанням програми рекапіталізації банку, і не має претензій до стану ліквідності банку.