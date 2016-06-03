Підвищуючи ставки: SoftBank хоче виручити $10 мільярдів від продажу акцій Alibaba

20:04, 03 червня 2016
Фондовий ринок
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Ця угода буде першим продажем SoftBank акцій Alibaba.

REUTERS

Японська телекомунікаційна компанія Softbank Group Corp може отримати 10 мільярдів доларів від продажу акцій найбільшої китайської інтернет-компанії Alibaba Group Holding Ltd, повідомляють РИА Новости з посиланням на Softbank.

"Раніше повідомлялося, що Softbank має намір продати акції Alibaba Group Holding Ltd і скоротити, таким чином, свою частку в компанії до 28%. Дана операція необхідна японській фірмі, щоб зібрати кошти і зменшити свій борг", - йдеться в повідомленні.

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За даними Softbank, вона виручить 1 мільярд доларів, продавши частину акцій GIC Private Limited і Temasek Holdings Private Ltd (по 500 мільйонів доларів від кожної). В додаток до цього підрозділ Alibaba Partnership викупить частину акцій головної компанії за 400 мільйонів доларів. Головна компанія Alibaba Group отримає 2 мільярди доларів за невелику частину своїх акцій, ще 6,6 мільярда доларів Softbank виручить за випуск цінних паперів, конвертованих в американські депозитарні розписки Alibaba.

"Компанія Softbank стала найбільшим акціонером Alibaba 2000 року, коли почала інвестувати в китайську компанію. Ця угода буде першим продажем SoftBank акцій Alibaba", - зазначає видання.

Alibaba, що спеціалізується на електронній комерції, було засновано Джеком Ма 1999 року. Її користувачам доступний сервіс, комбінує окремі функції eBay, Amazon і PayPal. Крім онлайн-рітейлу, компанія розвиває платіжну систему Alipay.

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