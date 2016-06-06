З початку року оренда держмайна принесла бюджету 442 мільйони

Надходження в державний бюджет від оренди держвласності за підсумками січня-травня 2016 року знизилися на 3,6% - до 441,9 млн грн з 458,5 млн грн за аналогічний період 2015 року.

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Про це повідомляється на сайті Фонду державного майна України (ФДМУ).

При цьому фонд за 5 місяців виконав річне планове завдання щодо оренди на 71,9%. У 2016 році відомство має перерахувати до держбюджету від оренди 615 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в 2015 році перерахував до державного бюджету 1,21 млрд грн від оренди державної власності, що на 23,1% більше за показник 2014 року й в 2,2 раза перевищує показник річного плану минулого року.