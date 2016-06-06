Сировина стала найприбутковішою інвестицією з початку року

За даними Bloomberg Commodity Index, з початку 2016 року прибутковість вкладень в сировину становить 11,98%. Індекс об'єднує показники з 22 видів сировини, і вкладення в 15 з них виявились прибутковими. Дохідність боргового ринку, як відзначає Financial Times, в 2016 році становить близько 6%, дохідність фондового ринку — більше 2%.

Читайте такожНафта дорожчає на даних Baker Hughes

З початку року прибутковість сировинного ринку збільшилася на 19,6%, продемонструвавши найсильніший початок року з 2008 року. Ривок був зроблений в першу чергу завдяки стрибку цін на ринках нафти, золота, цинку і соєвих бобів.

Підйом сировинних ринків зумовлений кількома факторами. По-перше, завершився бум видобутку сланцевих нафти і газу в США — на тлі порівняно низьких цін на сировину найбільші американські виробники сланцевої нафти (Continental Resources Inc., Devon Energy Corp., Marathon Oil Corp.) ще на початку березня вирішили в 2016 році скоротити видобуток на 10% порівняно з минулим роком, передає РБК.

Повені в Аргентині і посуха в Бразилії позначилися на врожаї соєвих бобів і кукурудзи відповідно, підвищивши ціни на ринках цих видів сировини. Ціни на цинк зростають на тлі очікуваного скорочення виробництва цього металу в Китаї на 6% за підсумками 2016 року, а також у зв'язку з рішенням компанії Glencore скоротити видобуток цинку на третину.

Читайте такожСорос позбувається біржових активів - інвестує в золото

Боргові ринки, навпаки, зіткнулися з падінням. Згідно з даними Bloomberg Global Developed Sovereign Bond Index, мінімальна дохідність бондів досягла 0,62%, що є найнижчим показником з 2010 року, відзначає Bloomberg. Прибутковість десятирічних австралійських бондів досягла історичного мінімуму в 2,15%, а японських наближається до оновлення антирекорду у -0,135% (зараз становить -0,125%).

У 2016 році інвестори демонструють повернення інтересу до сировинних ринку, відзначає FT. Згідно з даними RBC Capital Markets, з початку року по квітень в сировинні ринки інвестували $60 млрд. За даними eVestment, у квітні хедж-фонди, що інвестують в сировину, залучили $1 млрд.

У той же час деякі великі інвестори продовжують ставитися до підйому сировинного ринку скептично. «Невеликий підйом на сировинних ринках в довгостроковій перспективі картини не змінить», — вважає голова напрямку реальних активів консалтингової компанії Fund Evaluation Group Крістіан Баскен. Керівник інвестиційного підрозділу Morgan Stanley Wealth Management Ліза Шалетт зазначає, що сировина не є «монолітним» класом активів, різні сировинні ринки різняться за своєю специфікою та мають свою динаміку попиту і пропозиції.