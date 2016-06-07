Низка великих банків залишать трейдерів черговати у ніч після референдуму в Великій Британії - ЗМІ

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами фінансових організацій, передає РБК.

Компанія JPMorgan, яка базується в Нью-Йорку, забронювала номери для своїх трейдерів в готелях ділового кварталу Лондона Кенері Уорф, сказало одне з джерел агентства, що побажало залишитися невідомим. RBS залишить на роботі протягом всієї ночі кількох старших валютних трейдерів, які будуть обробляти заявки на угоди з США та Азії, знає інший співрозмовник Bloomberg.

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Референдум у Великобританії по виходу з Євросоюзу відбудеться 23 червня. Виборчі дільниці закриються о 22:00 за місцевим часом. Співробітники компаній по вивченню громадської думки розповіли агентству, що до них уже зверталися хедж-фонди і банки з проханням розповісти про методи отримання прогнозів результату голосування.

Офіційні екзит-поли не будуть публікуватися після закриття виборчих дільниць, пише Bloomberg. У цьому зв'язку залишається неясним, коли з'являться перші результати голосування, щоб зрозуміти загальну тенденцію результату референдуму. Остаточний підсумок голосування стане відомий не раніше наступного ранку, додає Bloomberg.