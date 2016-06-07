S&P 500 досяг багатомісячного максимуму на тлі заяв голови ФРС

Індекс S&P 500 завершив торги понеділка зростанням до піку семи місяців, оскільки голова Федрезерву США Джанет Йеллен в цілому оптимістично висловилася про стан економіки, проте не уточнила, коли регулятор може підвищити процентну ставку.

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Енергетичні акції також підтримали ринок, оскільки нафта завершила в плюсі третю сесію поспіль. Енергетичний індекс S&P додав 2 відсотка, піднявшись сильніше за інші сектори індексу, повідомляє Рейтер.

Коментарі Йеллен, які, швидше за все, були останніми перед засіданням ФРС наступного тижня, послідували за звітом про зайнятість в травні, який посилив побоювання про те, чи здатна економіка перенести підвищення ставки вже в червні.

Йеллен назвала дані про зайнятість "невтішними", але сказала, що "не слід надавати занадто велике значення одному звіту".

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Індекс Dow Jones до закриття торгів зріс на 0,64 відсотка до 17.920,33 пункту, індекс S&P 500 - на 0,49 відсотка до 2.109,41 пункту - максимуму за сім місяців, індекс Nasdaq - на 0,53 відсотка до 4.968,71 пункту.

Акції біотехнологічних компаній підскочили, індекс Nasdaq Biotech додав 1,5 відсотка.

Папери Kite Pharma зросли на 10,3 відсотка, JunoTherapeutics - на 10,5 відсотка. Обидві компанії повідомили, що наступного року можуть отримати попередній дозвіл наглядових органів на застосування нових експериментальних ліків від раку.