Китай надасть американцям квоту в $38 мільярдів для покупки акцій на своїх біржах

Китай надасть інвестором із США квоту в розмірі 250 мільярдів юанів (38 мільярдів доларів) за програмою кваліфікованих іноземних інституційних інвесторів (Qualified Foreign Institutional Investors, QFII), заявив у вівторок заступник керівника Народного банку (ЦБ Китаю) І Ган, передає ПРАЙМ.

І Ган заявив про це в рамках Китайсько-американського стратегічного і економічного діалогу. При цьому він не повідомив подробиць.

Читайте такожКитай послабив курс юаня до долара до мінімуму лютого 2011 рокуПрограма QFII дозволяє іноземним інвесторам купувати акції на внутрішньому ринку Китаю.

Механізм QFII, який був запущений в 2002 році, — один із перших заходів Китаю по інтернаціоналізації юаня. Програма дає можливість кваліфікованим закордонним інвесторам купувати акції на фондових біржах континентального Китаю в межах встановленої квоти.