Швейцарія вперше в історії випустила облігації з нульовою дохідністю

Німеччина вперше в історії розмістила облігації з нульовою процентною ставкою повідомляє Прайм з посиланням на The Financial Times.

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"Цікаво, що ставка є фіксованою протягом всього періоду обігу паперів на ринку. За умовами випуску, він буде погашений в червні 2029 року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в березні Швейцарія також випустила бонди, але ставки за ним тоді склали 0,5%.

Як зазначає британське видання, наднизька та від'ємна дохідність за державними облігаціями стала фактично нормою для ринку. Нещодавно облігації з негативною дохідністю ставкою розмістила Німеччина; ставка за паперами склала мінус 0,02%.

В цілому, за оцінкою Fitch Ratings, обсяг облігацій з негативною прибутковістю вже перевищив 10 трильйонів доларів.