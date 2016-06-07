Фонд держмайна почав підготовку до продажу 25% акцій "Сумиобленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до продажу на фондовій біржі 25% плюс 1 акцій енергогенеруючої компанії "Сумиобленерго", яка надає послуги з транспортування та постачання електроенергії в Сумській області.

Читайте такожФонд держмайна назвав підприємства, які потраплять під приватизацію цього року

Про це повідомила прес-служба фонду з посиланням на відповідний наказ ФДМУ від 30 травня цього року.

Згідно з іншим наказом фонду від 15 квітня, держпакет "Сумиобленерго" має бути виставлений на продаж у вересні цього року.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна планував виставити на продаж держпакет акцій "Сумиобленерго" в травні цього року.

Енергокомпанія 2015 року збільшила чистий прибуток на 22,2% - до 60,99 мільйона гривень. Власниками більше 10% акцій, є кіпрські компанії Bikontia Enterprises Limited (24,99%), UA Energy Distribution Holding Limited (18,51%), Larva Investments limited (24,99%) і держава в особі ФДМУ (25% плюс 1 акція).