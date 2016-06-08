ЄЦБ намагається стимулювати зростання економіки єврозони: почав скуповувати корпоративні облігації

Європейський центральний банк почав скуповувати корпоративні облігації, в спробі стимулювати економічне зростання єврозони.

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Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на Bloomberg.

За даними джерела Bloomberg, ЄЦБ купив цінні папери таких компаній, як Anheuser-Busch InBev – найбільшого в світі виробника пива; Telefonica SA – колишнього монополіста на іспанському ринку телекомунікацій; Siemens AG, найбільшого виробника техніки в Європі; Assicurazioni Generali – топ страхової компанії Італії; Renault – французького виробника авто.

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За даними Bank of America, вчора середня прибутковість європейських корпоративних облігацій впала до найнижчого показника за рік – до 0,98%.

ЄЦБ в спробі стимулювати економічне зростання єврозони додав корпоративні облігації інвестиційного класу в програму кількісного пом'якшення. Цю програму регулятор розширив до €80 млрд євро в місяць в березні, разом із зниженням ключових процентних ставок.

До сьогоднішнього дня програма включала купівлю цінних паперів, забезпечених активами і суверенних боргових гарантій європейський країн. З березня 2015 року ЄЦБ вже скупив державних облігацій на €800 млрд.