МВФ радить Україні ліквідувати корупцію на держпідприємствах шляхом приватизації

Заступник голови МВФ Девід Ліптон вважає, що ситуація з державними підприємствами в Україні є живильним середовищем для неефективності та корупції і радить українській владі активно продовжувати роботу в напрямку приватизації.

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Про це він сказав в інтерв'ю nv.ua.

"Я вперше приїхав до України в 1993 році. Перша програма приватизації з'явилася в 1994-му. Вона виявилася неуспішною в силу політичних причин. Ось ця ситуація з держпідприємствами є живильним середовищем для неефективності та корупції. І була всі наступні після цього 22 роки. Я думаю, що вже зараз пора припинити цю порочну практику. Ліквідувати цю неефективність і корупцію шляхом проведення приватизації», - зазначив Ліптон.

Заступник голови МВФ вважає, що не потрібно чекати вдалого часу для приватизації, тому що збитки перевищують гіпотетичну потенційну вигоду.

«Усі постійно заперечують, що ось зараз невдалий час для проведення приватизації, ціни надто низькі. Про це говорили постійно, всі 22 роки. Але те, що витрачається там даремно, ті збитки у сфері державних підприємств, вони багаторазово перевищують гіпотетичну потенційну вигоду, яку Україна могла б отримати навіть в разі якоїсь найвищої ціни", - сказав Ліптон.

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За його словами, кроки, спрямовані на приватизацію державних підприємств, сприяють значному скороченню неефективності і втрати ресурсів у цьому секторі та мінімізації корупції в країні, і допоможуть досягти стабільності і зростання, а також підвищення рівня життя в Україні.

Як повідомляв УНІАН, в 2016 році, згідно з Бюджетним кодексом, ФДМУ планує направити в державний бюджет 17,1 мільярда гривень від приватизації. У той же час голова фонду Ігор Білоус раніше заявив, що відомство планує цього року перерахувати в бюджет близько 20 мільярдів гривень.

На початку березня президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до приватизаційного процесу, що включає, зокрема, скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах 5-10% акцій стратегічних підприємств під час проведення їх приватизації. Цей закон дозволяє дати старт великої приватизації в Україні, яку перенесли з 2015 року.

Велику приватизацію мають намір почати з Одеського припортового заводу в липні цього року, після цього на продаж планується виставити держпакети акцій низки обленерго.

В середині травня Кабінет міністрів затвердив умови приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 млрд грн.

ЄБРР і МВФ рекомендують Кабміну знизити стартову ціну заводу. У Фонді держмайна заявили, що встановлена ціна є виваженою і збалансованою, а переглянути ціну в найкоротші терміни неможливо.