Рубль і російські фондові індекси обвалились слідом за цінами на нафту

Російський рубль на торгах у п'ятницю, 10 червня, обвалився слідом за цінами на нафту.

За даними Московської біржі, курс долара виріс на 41 коп. і склав 64,73 руб.

Курс євро піднявся на 53 коп. - до 73,27 руб.

Читайте такожУ Росії впевнені, що рубль більше не залежить від нафтиФондовий ринок Росії також знижується.

Індекс ММВБ впав на 0,56% і склав 1924,07 пункту.

Індекс РТС просів на 1,39%, до 937,61 пункту.

На світовому ринку ціни на нафту 10 червня знижуються на тлі зміцнення долара.

Так, вартість Brent впала на 0,27% - до 51,81 долара за барель, WTI - на 0,3%, до 50,41 долара за барель.

Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) виріс на 0,14%, до 94,20 пункту.

Долар зміцнюється на очікуваннях інвесторів, що підвищення відсоткової ставки ФРС США з червня перенесеться на більш пізній термін.