Рубль і російські фондові індекси обвалились слідом за цінами на нафту
Нафта дешевшає на тлі зміцнення долара.
Російський рубль на торгах у п'ятницю, 10 червня, обвалився слідом за цінами на нафту.
За даними Московської біржі, курс долара виріс на 41 коп. і склав 64,73 руб.
Курс євро піднявся на 53 коп. - до 73,27 руб.
Читайте такожУ Росії впевнені, що рубль більше не залежить від нафтиФондовий ринок Росії також знижується.
Індекс ММВБ впав на 0,56% і склав 1924,07 пункту.
Індекс РТС просів на 1,39%, до 937,61 пункту.
На світовому ринку ціни на нафту 10 червня знижуються на тлі зміцнення долара.
Так, вартість Brent впала на 0,27% - до 51,81 долара за барель, WTI - на 0,3%, до 50,41 долара за барель.
Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) виріс на 0,14%, до 94,20 пункту.
Долар зміцнюється на очікуваннях інвесторів, що підвищення відсоткової ставки ФРС США з червня перенесеться на більш пізній термін.