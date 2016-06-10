Біржі Європи торгуються в мінусі в очікуванні референдуму про членство Британії в ЄС

Основні біржові індекси Європи в останній день робочого тижня знижуються під тиском очікувань референдуму щодо членства великої Британії в Європейському союзі (ЄС), свідчать дані торгів.

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Станом на ранок британський індекс FTSE 100 опускався на 0,92% - до 6174,90 пункту, французький CAC 40 - на 0,99%, до 4362,23 пункту, німецький DAX - на 1,50 %, до 9937,07 пунктів, передає Прайм.

Референдум про членство Великобританії в ЄС відбудеться 23 червня. Згідно з опитуваннями, кількість прихильників і противників Brexit приблизно однакова. Питання плебісциту, який в країні вже називають найважливішим стратегічним рішенням цілого покоління, звучить так: "чи повинно Сполучене Королівство залишитися членом Європейського Союзу або вийти з ЄС?".

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Інвестори побоюються наслідків можливого виходу Великобританії з ЄС. Згідно з дослідженням компанії Axioma, акції європейських компаній можуть подешевшати на 24% в результаті Brexit.

На європейські індекси також чинить тиск зниження цін на нафту. Вартість "чорного золота" у п'ятницю знижується приблизно на 1%. Нафта дешевшає через зростання курсу долара до основних світових валют.

Європейські індекси підтримали дані статистики з Німеччини, найбільшої економіки Європи. Інфляція в країні в травні в річному вираженні, за остаточною оцінкою, становила 0,1%. У місячному вираженні в травні споживчі ціни зросли на 0,3%. Таким чином, дані повністю співпали з прогнозом аналітиків.