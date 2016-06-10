Нові шоки перед IPO: прокуратура Південної Кореї обшукала Lotte Group

Прокуратура Південної Кореї в п'ятницю обшукала штаб-квартиру Lotte Group, а також ряд його філій, що стало новим шоком перед планованим IPO готельного підрозділу п'ятого за величиною конгломерату країни.

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Lotte Hotel, один із філіалів, де пройшли обшуки, скоротив у вівторок обсяг планованого первинного розміщення акцій до $4,56 мільярда і переніс на липень дати лістингу, який обіцяє стати найбільшим в світі IPO в поточному році, після того як прокуратура почала розслідування щодо директора компанії, якого підозрюють у хабарництві, повідомляє Рейтер.

Близько 200 слідчих обшукали 17 підрозділів Lotte Group, включаючи штаб-квартиру в центрі столиці, а також будинки голови групи Сін Дон Біна та інших топ-менеджерів, повідомило південнокорейське інформагентство Ренхап, посилаючись на прокуратуру центрального району Сеула.

Підрозділи Lotte Hotel, Lotte Department Store і Lotte Home Shopping підтвердили, що в їхніх офісах пройшли обшуки. Один із представників Lotte, що побажав зберегти анонімність через делікатність теми, сказав, що п'ятничні обшуки стали несподіванкою для компанії.

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Три джерела, знайомі з ситуацією, які також відмовилися бути названими, повідомили Рейтер, що обшуки пройшли в рамках розслідування так званого "мастильного фонду", призначеного для підкупу впливових осіб і проведення різних кампаній.

За словами іншого джерела, прокуратура також розслідує можливі махінації при розрахунках між філіями Lotte. Представники прокуратури центрального району Сеула від коментарів відмовилася.

Представники Lotte Group відмовилися назвати причину обшуків або сказати, чи пов'язані вони з імовірним створенням фонду для підкупу.