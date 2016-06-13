Білоус назвав дату аукціону з продажу Одеського припортового заводу

Фонд державного майна України (ФДМУ) 26 липня проведе аукціон з продажу 99,6% акцій одного з найбільших в країні виробників хімічної продукції - Одеського припортового заводу (ОПЗ).

Читайте такожМВФ радить Україні ліквідувати корупцію на держпідприємствах шляхом приватизації

Про це на зустрічі з журналістами повідомив голова фонду Ігор Білоус.

«Аукціон буде 26 липня», - сказав Білоус.

Він зазначив, що об'єктом наразі цікавляться 7 інвесторів, з якими підписано договори про нерозголошення інформації.

«Радує те, що випадкових імен серед них немає – всі інтересанти пов'язані з цим бізнесом. Є несподіваний інтерес, звідки ми не очікували – це Близький Схід і Африка. А від європейських компаній слабкий інтерес. Я думаю, що після сьогоднішнього оголошення буде більше інвесторів», - сказав голова ФДМУ.

Ризиками при приватизації Білоус назвав борг ОПЗ перед компанією Оstchem, підконтрольною українському бізнесменові Дмитру Фірташу, можливі військові дії в країні, інформаційні вкидання, які можуть відлякати інвесторів.

«Найбільше інвесторів лякають ризики, пов'язані з Україною. Це захист власності, стабільність ведення бізнесу, робота з податковими органами. Також інвестори хотіли б мати меншу ціну, але це пов'язано з ризиками країни, бо всі розуміють, що завод повинен коштувати більше», - додав він.

Згідно з інформацією в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації», для участі в конкурсі інвестор повинен буде внести конкурсну гарантію в розмірі 658,75 млн грн. Для ознайомлення із заводом інтересант повинен отримати письмовий дозвіл Фонду держмайна.

Прийом заявок від потенційних покупців здійснюватиметься фондом до 18 липня.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня Кабмін затвердив умови приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 млрд грн. За словами Білоуса, така ціна була сформована за результатами незалежної оцінки пакета акцій та затверджена конкурсною комісією з приватизації заводу.

Читайте такожЖодна зареєстрована в Україні компанія не цікавилася купівлею ОПЗ – Білоус

ЄБРР і МВФ рекомендують Кабміну знизити стартову ціну заводу. У Фонді держмайна заявили, що встановлена ціна є виваженою і збалансованою, а переглянути ціну в найкоротші терміни неможливо.

Основними потенційними покупцями держпакета акцій ОПЗ називають норвезьку компанію Yara, американські ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польську Ciech.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.