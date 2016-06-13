Фондовий ринок Китаю закрився падінням індексів більш ніж на 3%

Основні індекси китайського фондового ринку в понеділок, 13 червня, закрилися падінням більш ніж на 3%, свідчать дані торгів.

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Індекс найбільших компаній CSI 300 опустився на 3,09% — до 3066,34 пункту, повідомляє RNS.

Індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 3,21% — до 2833,07 пункту.

Як повідомляв УНІАН, обсяг промислового виробництва Китаю в травні зріс на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, зберігшись на рівні квітня.