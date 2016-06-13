Південнокорейська компанія відклала найдорожче IPO цього року

Південнокорейська компанія Lotte Hotel, входить в Lotte Group відклала IPO, яке могло стати найбільшим з осені 2015 року, повідомив Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

Рішення про відтермінування було прийнято на тлі розслідування прокуратури, пов'язаного із звинуваченнями в розкраданнях і хабарах.

Як пише Bloomberg, останнім часом Lotte Group, крім розслідування, зіткнулася з іншими проблемами. У листопаді компанія втратила своє найбільше джерело доходу, втративши ліцензії на здійснення безмитної торгівлі в ключовому для неї центрі Lotte World Mall.

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Крім того, Lotte Group, яка є сімейним бізнесом, зіткнулася з спробою «перевороту» — проти голови ради директорів Шин Донг Біна виступили його старший брат і батько.

Про те, що оператор готелів Lotte Hotel може залучити $4,9 млрд на найбільшому з осені 2015 року IPO, писав у травні Reuters. Джерела видання повідомили, що для розміщення на біржі Lotte Hotel планує випустити близько 34,2 млн нових акцій (25% акціонерного капіталу після додаткової емісії), ще близько 13,65 млн паперів (10%), згідно з попередніми планами, планували продати поточні акціонери, передає РБК.

Орієнтовний ціновий діапазон повинен був, за даними співрозмовників Reuters, становити від 97 тис. до 120 тис. корейських вон ($82,6–102) за папір.

Reuters тоді зазначав, що первинне розміщення акцій Lotte Hotel може стати найдорожчим з часів IPO Japan Post Holdings Co — материнської структури японської поштової служби Japan Post — в жовтні 2015 року. Уряд Японії тоді залучив ¥1,44 трлн ($11,9 млрд), що зробило це IPO найдорожчим з вересня 2014 року, коли китайський інтернет-гігант Alibaba залучив на біржі $25 млрд.