Українські обленерго хочуть купити інвестори з Австрії, Угорщини, Індії та Японії

Інвестори з Австрії, Угорщини, Індії та Японії зацікавлені в покупці 70% акцій "Хмельницькобленерго", 70% "Миколаївобленерго", 65% "Харківобленерго", 50,9% "Тернопільобленерго", 60,2% "Запоріжжяобленерго" та 46% "Черкасиобленерго", повідомив на зустрічі з журналістами голова Фонду державного майна Ігор Білоус.

"У нас є заявки від потенційних покупців обленерго. Там є дуже цікаві імена: австрійські, угорські, японські, індійські", - сказав він, не називаючи конкретні назви компаній-інтересантів.

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Голова фонду зазначив, що попит на енергетичні об'єкти залежить від прийняття Верховною Радою закону про ринок електроенергії від впровадження стимулюючих тарифів.

Крім того, Білоус повідомив, що на участь в енергетичній конференції, яка відбудеться 30 червня цього року, подали заявки вже 30 інвесторів. В ході конференції інтересанти зможуть дізнатися більш детальну інформацію про всіх енергетичних держкомпаніях, які плануються до продажу Фондом держмайна.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в квітні переніс дати аукціонів з продажу держпакетів акцій "Хмельницькобленерго", "Миколаївобленерго", "Харківобленерго", "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго" і "Черкасиобленерго" на жовтень-грудень з червня-липня 2016 року.

ФДМУ має намір оголосити аукціони з продажу держпакетів енергокомпаній в серпні-вересні.