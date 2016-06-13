Корпорація Microsoft купує соцмережу LinkedIn за $26,2 мільярда
Сайт має аудиторію в 433 млн осіб і привертає понад 100 млн унікальних користувачів щомісяця.
Корпорація Microsoft оголосила про купівлю соціальної мережі професійних контактів LinkedIn. Угоду одностайно схвалено радою директорів Microsoft та LinkedIn, передає ПРАЙМ.
За повідомленням Microsoft, операція оцінюється в 26,2 млрд доларів, або 196 доларів за акцію.
Читайте такожКитайський виробник мобільних телефонів Xiaomi скупив 1,5 тис. патентів MicrosoftLinkedIn збереже свій бренд і керівництво, уточнюється в повідомленні. Джефф Уэйнер залишиться на посаді гендиректора LinkedIn.
Сайт має аудиторію в 433 млн осіб і привертає понад 100 млн унікальних користувачів щомісяця, йдеться в прес-релізі.
Microsoft профінансує операцію шляхом випуску нових боргових паперів. Компанія розраховує закрити операцію в 2016 році.