Корпорація Microsoft купує соцмережу LinkedIn за $26,2 мільярда

Корпорація Microsoft оголосила про купівлю соціальної мережі професійних контактів LinkedIn. Угоду одностайно схвалено радою директорів Microsoft та LinkedIn, передає ПРАЙМ.

За повідомленням Microsoft, операція оцінюється в 26,2 млрд доларів, або 196 доларів за акцію.

Читайте такожКитайський виробник мобільних телефонів Xiaomi скупив 1,5 тис. патентів MicrosoftLinkedIn збереже свій бренд і керівництво, уточнюється в повідомленні. Джефф Уэйнер залишиться на посаді гендиректора LinkedIn.

Сайт має аудиторію в 433 млн осіб і привертає понад 100 млн унікальних користувачів щомісяця, йдеться в прес-релізі.

Microsoft профінансує операцію шляхом випуску нових боргових паперів. Компанія розраховує закрити операцію в 2016 році.