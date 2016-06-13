Фонд держмайна хоче продати "Центренерго" частинами: питання обговорюватиметься з інвесторами

Фонд державного майна України (ФДМУ) розглядає можливість продажу трьох теплових електростанцій – Вуглегірської, Зміївської та Трипільської, які входять до складу приватизується енергокомпанії "Центренерго", окремо. Про це на зустрічі з журналістами повідомив голова фонду Ігор Білоус.

"Існує така думка, що частинами "Центренерго" буде вигідніше продати, ніж цілком... Очевидно, що Трипільську ТЕС можуть купити іноземці, Зміївську - теж, швидше за все, а Вуглегорську - сьогодні не можу сказати, але з нею ми можемо почекати", - сказав він.

Разом з тим, Білоус повідомив, що даний механізм продажу енергооб'єктів ще не опрацьовано до кінця і буде обговорюватися на майбутній 30 червня міжнародної енергетичної конференції з інвесторами.

Читайте такожФонд держмайна планує в кінці листопада виставити на продаж 78,3% акцій "Центренерго"

Голова фонду зазначив, що відомство вже почало інвентаризацію та аналіз діяльності "Центренерго" в рамках підготовки її 78,3% акцій до приватизації.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Міністерство енергетики та вугільної промисловості України передало 78,3% акцій "Центренерго" Фонду держмайна для подальшої приватизації.

Фонд держмайна в травні висловив намір продати держпакет акцій "Центренерго" в 1-му кварталі 2017 року, тоді як раніше відомство планувало виставити на аукціон акції даного підприємства в листопаді 2016 року.

ПАТ "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність складає 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. "Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.