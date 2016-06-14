Рубль і російські фондові індекси обвалилися

На торгах у вівторок, 14 червня, російський рубль знижується на тлі здешевлення нафти.

За даними Московської біржі, курс долара виріс на 72 коп. і склав 66 руб.

Курс євро піднявся на 90 коп. - до 74,32 руб.

Фондовий ринок Росії також відкрився зниженням.

Індекс ММВБ знизився на 0,71% і склав 1890,09 пункту.

Індекс РТС просів на 2,64%, до 900,23 пункту.

Читайте такожУ Росії впевнені, що рубль більше не залежить від нафтиЯк повідомляв УНІАН, світові ціни на нафту на торгах у вівторок, 14 червня, знижуються на побоюваннях інвесторів щодо підсумків референдуму відносно членства Великої Британії в складі ЄС.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent впала на 0,79% - до 49,95 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опустилася на 0,90%, до 48,44 долара за барель.

Побоюванням щодо зростання світової економіки сприяє референдум щодо членства Великої Британії в Європейському Союзі. У понеділок повідомлялося, що число прихильників виходу Великої Британії з Євросоюзу збільшилося, досягнувши позначки 53%, тоді як частка британців, що підтримують збереження членства країни в ЄС, склала 47%. Вихід Британії з ЄС може мати негативні наслідки для економіки країн ЄС, що призведе до зниження попиту на нафту.