Moody's може переглянути рейтинг Microsoft через купівлю соцмережі LinkedIn

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service помістило рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу корпорації Microsoft на рівні "Aaa" в список на перегляд з можливим подальшим зниженням через угоди з LinkedIn, інформує Прайм з посиланням на повідомлення агентства.

"В понеділок корпорація Microsoft повідомила про купівлю соціальної мережі професійних контактів LinkedIn за 26,2 мільярда доларів грошовими коштами, або 196 доларів за акцію. LinkedIn збереже свій бренд і керівництво. Закриття угоди очікується в кінці 2016 року після отримання схвалення акціонерів і регулюючих органів", - йдеться у повідомленні.

Якщо Moody's вирішить знизити основний рейтинг Microsoft після розгляду, то зниження відбудеться на один щабель, зазначає агентство. При цьому короткострокові рейтинги компанії Microsoft підтверджені і не поміщені в список на перегляд.

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"Фінансування операції за допомогою боргу призведе до збільшення відношення загального боргу компанії Microsoft до EBITDA приблизно в два рази", - зазначив аналітик Moody's Річард Лейн (Richard Lane), слова якого наводяться в релізі.

При перегляді агентство приділить особливу увагу стратегічному потенціалу і можливостям монетизації LinkedIn за допомогою пропозицій програмного забезпечення Microsoft. Агентство також розгляне план Microsoft, якщо такий є.

Американська компанія Microsoft Corp була заснована 1975 року Біллом Гейтсом і Полом Алленом. Штаб-квартира знаходиться в Редмонді, штат Вашингтон. Компанія спеціалізується на розробці програмного забезпечення, зокрема, Microsoft є розробником операційної системи Windows.