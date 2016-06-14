Дохідність держоблігацій Німеччини вперше опустилася нижче нуля

Дохідність десятирічних держоблігацій Німеччини 14 червня вперше в історії показала негативні значення, склавши -0,002%, повідомляє Bloomberg. Німеччина стала вже третьою країною, прибутковість десятирічних бондів якої виявляється негативною — раніше таке сталося з держоблігаціями Японії і Швейцарії.

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Рекордно низька дохідність бондів викликана політикою від'ємної процентної ставки, яку проводить Європейський Центробанк, зазначає агентство. «Попит на надійні активи підвищує страх Brexit і зростаюче занепокоєння. Інвестори купують бонди в якості страховки від невизначеності», — заявив економіст банку SEB Юссі Хильякен, передає РБК.

Минулого тижня мільярдер Пітер Тіль, виступаючи на засіданні робочої групи Мінфіну Німеччини, заявив, що наступний «великий міхур» може виникнути саме на ринку держоблігацій з рекордно низькою дохідністю. На думку Тіля, низький рівень дохідності держбондів і негативні процентні ставки відображають «уповільнення технічного прогресу».