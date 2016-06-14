Обсяг торгів цінними паперами на українських біржах скоротився майже на 50%

Загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за січень-травень 2016 року знизився на 47,3% - до 85,35 млрд грн з 169,99 млрд грн за аналогічний період 2015 року, йдеться у звіті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Обсяг торгів державними облігаціями становив 69,62 млрд грн, або 81,6% від загальної суми контрактів, укладених на біржах у січні-травні цього року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг торгів цими борговими інструментами скоротився в 2,2 раза.

Обсяг торгів акціями у звітному періоді становив 828,5 млн грн, що в 4 рази менше, ніж роком раніше.

Сума контрактів за операціями з депозитними сертифікатами Національного банку України становила 11,4 млрд грн, при цьому в січні-травні минулого року з даними цінними паперами операцій не проводилося.

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За січень-травень комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 46,35 млрд грн, що на 51,6% більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій у січні-травні зріс на 52,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 35,36 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за 2015 рік знизився на 53,1% - до 290,8 млрд грн з 619,7 млрд грн в 2014 році.

За 2015 рік комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 155,8 млрд грн, що на 24% менше, ніж у 2014 році.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій минулого року знизився на 10,9% порівняно з 2014 роком – до 128,6 млрд грн.