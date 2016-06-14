Обсяг торгів цінними паперами на українських біржах скоротився майже на 50%
Обсяг торгів акціями за січень-травень становив 828,5 млн грн, що в 4 рази менше, ніж роком раніше.
Загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за січень-травень 2016 року знизився на 47,3% - до 85,35 млрд грн з 169,99 млрд грн за аналогічний період 2015 року, йдеться у звіті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Читайте такожТрьом біржам дозволили проводити публічні розміщення облігацій міжнародних фінорганізацій
Обсяг торгів державними облігаціями становив 69,62 млрд грн, або 81,6% від загальної суми контрактів, укладених на біржах у січні-травні цього року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг торгів цими борговими інструментами скоротився в 2,2 раза.
Обсяг торгів акціями у звітному періоді становив 828,5 млн грн, що в 4 рази менше, ніж роком раніше.
Сума контрактів за операціями з депозитними сертифікатами Національного банку України становила 11,4 млрд грн, при цьому в січні-травні минулого року з даними цінними паперами операцій не проводилося.
Читайте такожУкраїнська біржа скоротила кількість емітентів в індексному кошику
За січень-травень комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 46,35 млрд грн, що на 51,6% більше, ніж за аналогічний період 2015 року.
Обсяг зареєстрованих випусків акцій у січні-травні зріс на 52,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 35,36 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за 2015 рік знизився на 53,1% - до 290,8 млрд грн з 619,7 млрд грн в 2014 році.
За 2015 рік комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 155,8 млрд грн, що на 24% менше, ніж у 2014 році.
Обсяг зареєстрованих випусків акцій минулого року знизився на 10,9% порівняно з 2014 роком – до 128,6 млрд грн.