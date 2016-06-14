Інвестфонди побоюються нестабільності на ринках: збільшили частку готівки до максимуму за 15 років

Найбільші інвестиційні фонди побоюються нестабільності світових ринків, тому виходять з біржових активів, воліючи залишатися в «кеші». Про це свідчить опитування Bank of America, пише Reuters.

У реальному вираженні сума вкладень у готівкові грошові кошти і їх еквіваленти (наприклад, ощадні рахунки чи казначейські векселі) становить десятки мільярдів доларів, а в питомій вазі серед інших активів досягла максимуму за 15 років.

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Всього в опитуванні Bank of America брали участь 213 менеджерів інвестиційних фондів, що управляють активами на загальну суму $654 млрд. До початку червня середня частка готівки у цих фондах зросла до 5,7% (з 5,5% у травні) — максимум з листопада 2001 року. «Нормою» при цьому вважається частка готівки в управлінні в межах від 3,5% до 4,5%. Якщо обсяг «кешу» серед активів фонду падає нижче цих значень, гравці ринку починають продавати цінні папери, і навпаки.

Зараз інвестори воліють виходити з акцій і неохоче вкладаються в облігації. За даними Bank of America, з початку року міжнародні інвестиційні фонди вивели з акцій близько $106 млрд, переважно з ринків країн, що розвиваються. Частина коштів інвестори переміщують в державні облігації, проте дохідність найстабільніших бондів знаходиться поблизу історичних мінімумів.

У понеділок дохідність німецьких облігацій з десятирічним строком погашення (бонди на десять років вважаються провідним показником, бенчмарком) вперше в історії стала негативною. Минулого тижня облігації з нульовою ставкою випустила Швейцарія, а на початку березня Мінфін Японії продав першу партію облігацій з негативною дохідністю, передає РБК.

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Зниження дохідності аж до негативних значень стало результатом політики зниження базових ставок в Японії і Європі з паралельним викупом цінних паперів центробанками. Така політика «кількісного пом'якшення» покликана стимулювати економічне зростання, «впорскуючи» гроші в економіку і змушуючи банки робити те ж саме (намагаючись зробити розміщення коштів в центробанках невигідним).

І все ж багато інвесторів воліють виходити з високоризикових облігацій проблемних країн, довіряючи кошти держав зі стабільною економікою, навіть незважаючи на мінімальну або негативну дохідність таких бондів. Остаточний провал «кількісного пом'якшення» називають серед найбільш актуальних малоймовірних ризиків (tail risk) близько 18% інвесторів з опитування Bank of America.

Найбільш обговорюваним з подібних tail risk (екстремальна зміна з імовірністю до 0,3%) для світової економіки є вихід Великобританії з Євросоюзу: його згадали 30% респондентів. Напередодні опитані агентством Bloomberg фінансові експерти передбачили, що в подібному випадку курс фунта стерлінгів упаде до долара США до мінімальних значень за останні 30 років.