Фонд держмайна не приватизуватиме об'єкти соціальної інфраструктури ОПЗ

Фонд державного майна України (ФДМУ) не приватизуватиме об'єкти соціальної інфраструктури Одеського припортового заводу, аукціон з продажу 99,6% акцій якого відбудеться 26 липня цього року.

Про це повідомляється на сайті відомства.

«Не будуть приватизовані, але залишаться в праві користування заводу, медичний центр, фізкультурно-спортивний клуб «Хімік», Будинок культури «Дружба», а також непрофільні активи – адміністративні корпуси, пансіонат «Карпатські зорі», «Южспортинвест», - повідомила прес-служба ФДМУ.

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Крім того, відомство не буде приватизувати майно, яке належить фонду і знаходиться на відповідальному збереженні заводу до 2025 року: фізкультурно-спортивний комплекс «Олімп», готель «Еллада», інфраструктура причалів.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня Кабмін затвердив умови приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства у 13,175 млрд грн. За словами голови Фонду держмайна України Ігоря Білоуса, така ціна була сформована за результатами незалежної оцінки пакета акцій та затверджена конкурсною комісією з приватизації заводу.

Основними потенційними покупцями держпакета акцій ОПЗ називають норвезьку компанію Yara, американські ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польську Ciech.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.