Компанія "Нортіма" вважає участь у повторному конкурсі з приватизації ОПЗ участю у придбанні викраденого майна і планує залучити винних до відповідальності

Компанія «Нортіма», яка стала переможцем конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ) у 2009 році і, за словами представників компанії, є єдиним законним претендентом на його купівлю, розцінює спроби інших можливих претендентів брати участь у повторному конкурсі на продаж ОПЗ як посягання на майно компанії, у зв'язку з чим планує притягнути всіх винних до відповідальності.

Про це сказано в заяві директора «Нортіми» Геннадія Подгорнова.

«Повторне виставлення на продаж пакету акцій ОПЗ, який по праву має належати «Нортімі», є, м'яко кажучи, спірним і буде оскаржуватися нами до тих пір, поки не будуть вичерпані всі доступні нам механізми міжнародно-правового захисту наших прав», - зазначив директор «Нортіми» Геннадій Подгорнов в своїй заяві.

«Будь-які дії з придбання 99,567% акцій ОПЗ, право на які було викрадено у «Нортіми», ми будемо розцінювати як придбання викраденого майна», - додав він.

В зв'язку з проявом інтересу до повторної приватизації Одеського припортового заводу глава компанії «Нортіма» визнав за необхідне поінформувати громадськість і потенційних учасників повторного конкурсу про історію взаємин між компанією та державними органами України, що порушили її права, і про можливі ризики для потенційних покупців.

Зокрема, Подгорнов нагадав, що 29 вересня 2009 року був проведений конкурс з продажу 99,567% пакету акцій ОПЗ, який демонструвався в прямому ефірі на одному з державних каналів.

Відповідно до правил проведення конкурсу, після виголошених ліцитатором слів «Три. Продано» «Нортіма» в прямому ефірі стала переможцем проведеного ФДМУ аукціону з продажу 99,567% акцій ОПЗ, запропонувавши за цей пакет найбільшу ціну - 5 млрд грн, або 624 мільйони доларів.

Трансляцію конкурсу з продажу 99,567% пакету акцій ОПЗ від 29 вересня 2009 року дивиться тут

Подгорнов також повідомив, що потім конкурсна комісія відмовилася підписувати договір купівлі-продажу акцій через тиск тодішнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яку не влаштувало, що перемогла в конкурсі українська компанія «Нортіма», а не компанія «Азот-сервіс», що входила в російську бізнес-групу «СИБУР».

«Ми впевнені, що корупційні дії вищого керівництва України щодо позбавлення «Нортіми» права на 99,567% ОПЗ мають ознаки кримінального злочину, і маємо намір домагатися кримінального переслідування всіх осіб, винних у викраденні у «Нортіми» права на ОПЗ, включаючи тих, хто свідомо або через незнання посягає на те, що по праву належить нам», - зазначив Подгорнов, уточнивши, що існуючі нині рішення українських судів поки не відновили порушених прав «Нортіми», однак компанія має намір йти до кінця у відстоюванні своїх законних інтересів і прав та шукати захисту в міжнародних судах.

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Як повідомляв УНІАН, 29 вересня 2009 року у прямому ефірі відбувся аукціон з продажу 99,567% акцій ОПЗ, в якому взяли участь 3 компанії – «Азот-Сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ "СИБУР") ", «Фрунзе-Флора» і «Нортіма».

Конкурс виграла компанія «Нортіма», яка запропонувала за ОПЗ 5 млрд грн (624,2 мільйона доларів). Проте комісія Фонду держмайна з приватизації заводу ухвалила рішення не визнавати «Нортіму» переможцем конкурсу з приватизації ОПЗ.

В середині травня 2016 року Кабінет міністрів затвердив умови повторної приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 млрд грн, або 500 млн доларів.

Глава ФДМУ також заявив, що інтерес до повторної приватизації виявили норвезька компанія Yara, американська ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польська Ciech.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за розміром виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.