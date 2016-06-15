ОПЗ зацікавилися компанії з Європи та Латинської Америки

Інвестори з Європи та Латинської Америки зацікавилися купівлею держпакета з 99,6% акцій одного з найбільших в Україні виробників хімічної продукції Одеського припортового заводу, конкурс з продажу якого має відбутися 26 липня.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Андрій Гайдуцький.

За його словами, дві компанії з Латинської Америки та Європи проявили інтерес до купівлі ОПЗ після офіційного оголошення про продаж заводу.

"Після оголошення про конкурс з'явився ще один потенційний покупець з Латинської Америки, сьогодні-завтра ще очікуємо одного з Європи - це міжнародна компанія. На сьогодні від українських компаній заявок на участь у конкурсі не було", - сказав Гайдуцький, не уточнюючи конкретні назви компаній-інтересантів.

Також він повідомив, що з 7 зацікавлених у купівлі одеського заводу компаній, які вже підписали договори про нерозголошення конфіденційної інформації щодо купівлі ОПЗ, 2-3 мають кінцевого бенефіціара в США.

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"Ми сподіваємося, що буде ще одна канадська компанія", - додав заступник голови Фонду держмайна.

Гайдуцький зазначив, що в приватизації ОПЗ, так і інших об'єктів, самим головним є не ціна, а прозорість процесу продажу об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня Кабмін затвердив умови приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 мільярда гривень. За словами голови Фонду держмайна України Ігоря Білоуса, така ціна була сформована за результатами незалежної оцінки пакета акцій та затверджена конкурсною комісією з приватизації заводу.

Основними потенційними покупцями держпакета акцій ОПЗ називають норвезьку компанію Yara, американські ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польську Ciech.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.