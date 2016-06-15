Приватизація держкомпаній в Україні може затягнутися на 5 років - Мінекономрозвитку

Приватизація державних компаній в Україні може затягнутися на термін до 5 років, оскільки існує велика кількість підприємств, які знаходяться в управлінні міністерств та відомств, і на їх підготовку до продажу необхідна велика кількість часу.

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН директор Департаменту з управління державною власністю та розвитку промисловості Мінекономрозвитку Олена Дяченко.

"Якщо ми бачимо, що у підприємства є потенціал і його може купити приватний інвестор, то ці підприємства будуть у списку до приватизації. Таких підприємств у нас близько 1 500, це додатково до того, що вже є у Фонді держмайна. Процес підготовки і передачі їх до приватизації займе від двох до п'яти років", - сказала вона.

За словами Дяченка, тривалий процес приватизації залежить від процедур, які мають пройти продаються держкомпанії, зокрема оцінку і аудит, на що також потрібні кошти.

"Крім стратегічних компаній, повинні залишитися в держвласності підприємства лісового господарства. Також об'єкти пенітенціарної системи повинні залишитися у держави", - додала вона.

За словами присутнього на прес-конференції директора з досліджень Центру економічної стратегії Андрія Бойцуна, зараз вдалий час для продажу держоб'єктів, так як з початку року ціни на сировину у світі зростають, що свідчить про позитивної кон'юнктури на ринку.

"Поки у нас не проходить активно приватизація, у нас не створюється ринок і відсутня конкуренція, яка сама по собі є дуже важливим елементом розвитку економіки", - додав він.

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На думку виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, приватизація в Україні повинна вирішити два питання: наповнення бюджету та боротьба з корупцією в держкомпаніях.

"Перша задача: при швидкому проведенні приватизації у нас є можливість покрити дефіцит бюджету, який у нас є, хоча це не стійкий шлях покриття дефіциту. Інша задача – це те, що ми спробуємо зменшити рівень корупції. Завдання приватизації знизити рівень корупції в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України цього року планує виставити на приватизацію 450 об'єктів державної власності, з яких 20 є великими підприємствами, 50 – середні компанії, 380 – об'єкти малої приватизації.

Головним об'єктом для приватизації цього року є 99,6% акцій Одеського припортового заводу, конкурс з продажу якого повинен відбутися 26 липня. Його стартова ціна становить 13,175 мільярда гривень.

Згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації 2016 року ФДМУ планує направити до бюджету 17,1 мільярда гривень.