У Кабміні сподіваються, що холдинг з управління держпідприємствами буде створено до кінця року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує до кінця поточного року створити холдинг з управління державними стратегічними підприємствами, повідомила на прес-конференції в УНІАН директор Департаменту з управління державною власністю та розвитку промисловості Мінекономрозвитку Олена Дяченко.

"Холдинг ми, сподіваємося, створимо цього року. Його наповнення буде залежати від цілей і узгодженості всіх представників міністерств", - сказала вона.

За словами Дяченка, при управлінні холдингом дуже важливо відсутність політичного впливу на менеджмент, тому правління холдингу має бути створено з незалежних директорів.

Також вона зазначила, що для ефективного управління держкомпаніями необхідно проведення незалежного аудиту.

Читайте такожРада ухвалила пропозиції президента до закону про управління державними підприємствами

Радник глави Мінекономрозвитку Роман Ільтьо, також присутній на прес-конференції, зазначив, що на сайті міністерства найближчим часом з'явиться інформація про аудит державних компаній.

"У нас є дві групи компаній, які ми називаємо великими і які мають проходити аудит за міжнародними стандартами. У першій групі 45 компаній, активи яких перевищують 2 мільярди гривень або чистий дохід яких перевищує 1,5 мільярда гривень. За нашими даними, 24 з них провели або проводять аудит. У другій групі 97 компаній, у них активи перевищують 250 мільйонів гривень, 23 з них проводять аудит", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд підтримує ідею, озвучену Мінекономрозвитку, про створення у нашій країні одного або кількох державних холдингів, які б об'єднували держактиви і здійснювали управління ними, в тому числі шляхом залучення іноземних аналітиків і менеджерів.

Питання створення держхолдингів для управління держпідприємствами обговорюється в Україні з 2015 року, проте в уряді так і не дійшли єдиної думки, яким чином необхідно формувати ці компанії, за яким принципом і в якій кількості.