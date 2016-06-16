Росія скорочує інвестиції в цінні папери США - тільки за квітень на $3,5 мільярда

Росія скоротила на 3,5 мільярда доларів обсяг вкладень в цінні папери США, говориться у щомісячній доповіді американського Міністерства фінансів про іноземні інвестиції в держоблігації США, передає ПРАЙМ.

Як наголошується, в березні нинішнього року російський пакет становив 86 мільярдів доларів, у квітні він скоротився до 82,5 мільярда доларів.

Читайте такожУ США прийняли бюджет Пентагону, в якому для України передбачено до $500 мільйонівПроцес скорочення російських вкладень в облігації США йде повільно, але планомірно з початку 2016 року. У січні частка РФ оцінювалася в 96,9 мільярда доларів, у лютому - 87,6 мільярда доларів.

У списку основних власників американських держоблігацій Росія зараз займає 17 місце, трохи відстаючи від Республіки Корея і злегка випереджаючи Канаду.

Лідирує ж за традицією Китай – 1,2 трильйона доларів. За місяць Пекін скоротив свої вкладення майже на 1,5 мільярда доларів. Йде знову-таки за традицією на другому місці Японія - вона збільшила свою частку майже на 5 мільярдів доларів. Тепер вона становить понад 1,1 трильйона доларів. Третє місце займають Кайманові острови - 258,5 мільярда доларів.

Вдруге США оприлюднили дані про вкладення Саудівської Аравії. У квітні вони становили 113 мільярдів доларів проти 116,8 мільярда доларів у березні.

Загальний обсяг вкладень іноземних держав в цінні папери США в квітні склав майже 6,3 трильйона доларів.