Американські індекси обвалилися на рішенні Федрезерву зберегти відсоткову ставку

Американські фондові індикатори знизилися за підсумками вчорашніх торгів на тлі рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США за процентною ставкою, повідомляє Росбалт.

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"Промисловий індекс Dow Jones втратив 0,2% і закрився на позначці 17640,17 пункту. Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ опустився на 0,18%, склавши 4834,93 пункту. Значення індексу широкого ринку S&P 500 зменшився на 0,18% до 2071,50 пункту", - йдеться в повідомленні.

Напередодні ФРС за підсумками червневого засідання зберегла базову процентну ставку на рівні 0,25-0,5% річних, зазначивши неоднозначність опублікованих в останні тижні макроекономічних даних. Крім того, американський Центробанк погіршив прогноз зі зростання економіки країни 2016 року до 2% з березневих 2,2%.

"Реакція ринку була нейтральною, оскільки заява (ФРС) підтверджує, що підвищення ставки не буде ні в червні, ні в липні. Між тим, той факт, що ФРС більше стурбована уповільненням економічного зростання і тим, що ця затримка не тимчасова, не є позитивним для акцій", - зазначив старший економіст TIAA Global Asset Management Тім Хоппер.