Дохідність 10-річних держоблігацій США впала до чотирирічного мінімуму

Дохідність 10-річних держоблігацій США (US Treasuries) під час торгів четверга впала до 1,52%, мінімального показника з серпня 2012 року, на тлі підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

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Дохідність десятирічних US Treasuries станом на 18.03 опускалася на 3 базисних пункти, до позначки в 1,54%, при цьому раніше вона опускалася до 1,52%. Дохідність тридцятирічних US Treasuries також опускалася - на 4 базисні пункти, до позначки в 2,37%, повідомляє Прайм.

У середу Комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи (ФРС) США за підсумками чергового засідання ухвалив рішення зберегти базову процентну ставку на рівні 0,25-0,5% річних, що співпало з очікуваннями аналітиків.

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За словами голови ФРС США Джанет Йеллен, підвищення ставки на наступному засіданні в липні "не є неможливим", однак учасники ринків, ймовірно, вже виключили такий варіант, пише агентство MarketWatch.

Водночас, американський регулятор погіршив прогноз зростання ВВП країни в 2016 році до 2% з березневих 2,2%. Прогноз на 2017 рік щодо зростання економіки США змінений до 1,6–2,4% з березневих 1,7–2,3%, а на 2018 рік - знижено до 1,5-2,2% з березневих 1,8-2,3%.