Індекси Європи впевнено зростають на тлі зниження ймовірності виходу Британії з ЄС

Основні біржові індекси Європи під час торгів останнього робочого дня тижня бадьоро ростуть через зменшення очікувань інвесторами виходу Великобританії зі складу ЄС, свідчать дані торгів.

Станом на 10.45 британський індекс FTSE 100 зріс на 1,36% - до 6031,60 пункту, французький CAC 40 - на 1,55%, до 4217,46 пункту, німецький DAX - на 1,54%, до 9697,30 пункту, повідомляє Прайм.

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У четвер європейські біржі знижувалися на тлі побоювань інвесторів щодо виходу Великобританії з ЄС. Референдум з цього питання відбудеться 23 червня. Згідно з опитуваннями, кількість прихильників і противників Brexit приблизно однакова. На думку ряду аналітиків, даний крок може завдати шкоди економіці європейських країн.

Представники обох кампаній — і проти Brexit, і за нього — на добу припинили будь-яку агітацію в зв'язку з убивством депутата палати громад від Лейбористської партії Джо Кокс. Аналітики вважають, що вбивство прихильниці проєвропейського табору може посилити симпатії виборців до нього, посприяє зростанню європейських акцій.

"Це трагічна подія. Я повинен сказати, вона може поміняти психологію (агітаційної - ред.) кампанії. І ті, хто виступає з проєвропейських позицій, можуть виграти від цієї трагічної події", - наводить телеканал CNBC слова директора Інституту глобальних фінансів в бізнес-школі UNSW Фариборза Мошіряна.

Підтримує європейські індекси і зростання цін на нафту. "Чорне золото" дорожчає в межах 1,5% вперше за тиждень - з тієї ж причини. На цьому тлі акції британської нафтової компанії BP на Лондонській фондовій біржі ростуть на 1,54%, до 370,60 пенси за акцію. Папери італійської енергетичної компанії Eni дорожчали на 1,97%, до 13,49 євро за акцію.